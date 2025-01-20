Güney Kore Başkanı Yoon resmen tutuklandı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi mahkemenin tutuklama kararını eleştirdi. Yoon'un tutuklanmasının ardından, kararı protesto eden göstericiler, Seul Batı Bölge Mahkemesi binasına girdi. Binaya "zorla girdikleri, camları kırdıkları ve bina çevresinde konuşlu güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerini püskürttükleri" belirtilen protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, 45 protestocuyu gözaltına aldı.