Güney Kore Birleşme Bakanı’ndan olası Trump-Kim görüşmesine ilişkin açıklama!

Yonhap ajansına göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young gazetecilere yaptığı açıklamada, iki liderin yakında görüşme olasılığına değindi. ABD ve Kuzey Kore liderlerinin muhtemel görüşme olasılığında, Trump'ın "kararlılığının kilit rol oynayacağını" belirten Chung, "Açık verilere dayanarak, hem ABD hem de Kuzey Kore lideri (görüşmeye) hazır görünüyor." dedi.

Trump'ın, Güney Kore'nin ev sahipliğinde Gyeongju kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik Ortaklığı (APEC) Liderler Zirvesi için ekim sonunda bu ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor. Kim ve Trump, 2018 ve 2019 yıllarında üç kez bir araya gelmişti. Bu görüşmeler Singapur, Vietnam ve Güney ile Kuzey Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da gerçekleşti.