Güney Kore Çin’e karşı harekete geçti: Sarı Deniz’de yüzer platform kuruldu
Sarı Deniz’de Güney Kore’ye ait bir araştırma gemisinin Çin sahil güvenlik güçleri tarafından engellenmesi iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu. Harekete geçen Seul, Pekin’in bölgedeki faaliyetlerini incelemek için büyük bir yüzer platform kurduğunu duyurdu.
Güney Kore, Çin ile arasında anlaşmazlık konusu olan Sarı Deniz'deki Pekin yönetiminin faaliyetlerini izlemek amacıyla büyük bir yüzer platform kurdu.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanı Kang Do-hyung, parlamentonun yasama komitesi toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Kang, "Bölgede, çevresel inceleme başlatmak için büyük ve sabit bir yüzer yapı (kurarak) karşı tedbir aldık." dedi.
Bakan Kang, Güney Kore'nin Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini "yakından izlediğini" vurguladı.
ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ
Seul'deki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, Pekin yönetiminin, iki ülkenin de Özel Ekonomik Bölgesi (EEZ) olarak kabul ettiği alanın kesiştiği bölgede inşa ettiği yapılara dair açıklamada bulundu.
Açıklamada, söz konusu yapıların balık çiftliği olduğu ve bu tesislerin hiçbir anlaşmayı ihlal etmediği kaydedildi.
İki ülkenin, bugüne kadar iyi ve sorunsuz bir iletişim sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "konunun gereksiz yere siyasileştirilmesinden kaçınılmasını" umdukları belirtildi.
GÜNEY KORE GEMİSİNE ÇİN ENGELİ
Güney Kore, Çin'in ihtilaflı Sarı Deniz'de inşa ettiği yapıları incelemek amacıyla bir araştırma gemisi göndermişti.
Gemi, Çin sahil güvenlik gemileri ve sivil kişilerin bulunduğu botlar tarafından engellenmişti. Gemi, yaklaşık 2 saat süren gerginliğin ardından geri çekilmek zorunda kalmıştı.