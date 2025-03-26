Güney Kore Çin’e karşı harekete geçti: Sarı Deniz’de yüzer platform kuruldu

Kang, "Bölgede, çevresel inceleme başlatmak için büyük ve sabit bir yüzer yapı (kurarak) karşı tedbir aldık." dedi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanı Kang Do-hyung, parlamentonun yasama komitesi toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore, Çin ile arasında anlaşmazlık konusu olan Sarı Deniz'deki Pekin yönetiminin faaliyetlerini izlemek amacıyla büyük bir yüzer platform kurdu.

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Seul'deki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, Pekin yönetiminin, iki ülkenin de Özel Ekonomik Bölgesi (EEZ) olarak kabul ettiği alanın kesiştiği bölgede inşa ettiği yapılara dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu yapıların balık çiftliği olduğu ve bu tesislerin hiçbir anlaşmayı ihlal etmediği kaydedildi.

İki ülkenin, bugüne kadar iyi ve sorunsuz bir iletişim sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "konunun gereksiz yere siyasileştirilmesinden kaçınılmasını" umdukları belirtildi.