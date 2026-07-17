Güney Kore de yasağı genişletiyor
Birçok ülkeden sonra Güney Kore de 14 yaşın altındaki çocukların yeni sosyal medya hesabı oluşturmasının yasaklanması ve 19 yaşın altındaki kişilerin algoritma ile cihazlara erişiminin kısıtlanması gibi sosyal medya kısıtlamalarını değerlendiriyor. Güney Kore Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı Kim Jong-Cheol, çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanması için 7 yasanın beklemede olduğunu ifade ederek bu yasalar temelinde sosyal medyada yaşa göre kısıtlama seçeneklerini değerlendirdiklerini söyledi.