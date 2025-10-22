Güney Kore denizlerde güç gösterisi yaptı: 3 bin 600 tonluk dev denizaltı suya indirildi

Joseon Hanedanlığı'nın ünlü mühendislerinden Jang Yeong-sil'in adını taşıyan 89 metre uzunluğundaki 3 bin 600 tonluk denizaltı, ülkenin güneyinde Geoje Adası'nda düzenlenen törenle denize indirildi.

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR DENİZALTI

Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), 89 metre uzunluğundaki denizaltının "dünya standartlarında" bir savunma sistemi olduğunu vurguladı. DAPA'dan yapılan açıklamada, Jang Yeong-sil denizaltısının farklı deniz tehditlerine karşı gelişmiş yanıt verme kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

Yeni denizaltı, Güney Kore ordusunun Changbogo-III programı kapsamında geliştirilen ileri düzey dizel-elektrikli saldırı denizaltılarından biri olarak öne çıkıyor.

2027'DE DONANMAYA KATILACAK

Jang Yeong-sil denizaltısının, 2027 yılı sonunda Güney Kore donanmasına teslim edilmesi planlanıyor.