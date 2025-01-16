Güney Kore eski lideri tutuklanmıştı: Sorgudaki son durumu belli oldu
Güney Kore’de görevden alınan Devlet Başkanı sıkıyönetim soruşturması nedeniyle dün yapılan bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Eski Güney Koreli liderin ifadesi dün alınmaya başlandı. Bugün de sorgusunun devam edileceği bildirildi.
Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.
Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.
İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.
Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.
SORGUSUNA BUGÜN DE DEVAM EDİLECEK
CIO yetkilileri, Yoon'un bugünkü sorgusunun öğleden sonra yapılacağını belirtti.
Sabah saatlerinde başlaması planlanan sorgu, Yoon'un sağlık sebeplerini gerekçe göstermesi üzerine öğleden sonraya ertelendi.
Yoon'un avukatı Yun Gap-geun, müvekkilinin daha fazla sorgulanmak istemediğini belirterek, "Devlet Başkanı Yoon, kendini iyi hissetmiyor, dün pozisyonu tam olarak açıkladı, dolayısıyla artık sorgulanacak bir şey yok." dedi.
Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle soruşturuluyor.
Soruşturmacıların, tutuklama için mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u gözaltında tutmak için 48 saat süresi bulunuyor.
YOLSUZLUK SORUŞTURMA OFİSİ ÖNÜNDE KENDİNİ YAKTI
Yoon'un gözaltında bulunduğu sırada, yerel saatle 20.05'te 60 yaşlarında bir erkek, CIO yakınlarındaki yeşillik alanda kendini ateşe verdi.
Söz konusu kişinin, kendini ateşe verdiği sırada tek olduğu ve olayı gören bir polis memurunun alevlere müdahale ettiği aktarıldı.
Kimliği açıklanamayan kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybettiği kaydedildi.