Güney Kore eski lideri tutuklanmıştı: Sorgudaki son durumu belli oldu

Güney Kore’de görevden alınan Devlet Başkanı sıkıyönetim soruşturması nedeniyle dün yapılan bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Eski Güney Koreli liderin ifadesi dün alınmaya başlandı. Bugün de sorgusunun devam edileceği bildirildi.

Güney Kore eski lideri tutuklanmıştı: Sorgudaki son durumu belli oldu
AA

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Güney Kore eski lideri tutuklanmıştı: Sorgudaki son durumu belli oldu

SORGUSUNA BUGÜN DE DEVAM EDİLECEK

CIO yetkilileri, Yoon'un bugünkü sorgusunun öğleden sonra yapılacağını belirtti.

Sabah saatlerinde başlaması planlanan sorgu, Yoon'un sağlık sebeplerini gerekçe göstermesi üzerine öğleden sonraya ertelendi.

Yoon'un avukatı Yun Gap-geun, müvekkilinin daha fazla sorgulanmak istemediğini belirterek, "Devlet Başkanı Yoon, kendini iyi hissetmiyor, dün pozisyonu tam olarak açıkladı, dolayısıyla artık sorgulanacak bir şey yok." dedi.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle soruşturuluyor.

Soruşturmacıların, tutuklama için mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u gözaltında tutmak için 48 saat süresi bulunuyor.

Güney Kore eski lideri tutuklanmıştı: Sorgudaki son durumu belli oldu

YOLSUZLUK SORUŞTURMA OFİSİ ÖNÜNDE KENDİNİ YAKTI

Yoon'un gözaltında bulunduğu sırada, yerel saatle 20.05'te 60 yaşlarında bir erkek, CIO yakınlarındaki yeşillik alanda kendini ateşe verdi.

Söz konusu kişinin, kendini ateşe verdiği sırada tek olduğu ve olayı gören bir polis memurunun alevlere müdahale ettiği aktarıldı.

Kimliği açıklanamayan kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Güney Kore eski lideri tutuklanmıştı: Sorgudaki son durumu belli oldu

ÜLKEDE SIKIYÖNETİM İLANI KRİZE NEDEN OLDU

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.