Güney Kore Genelkurmay Başkanı’ndan Kuzey’e net mesaj: “Yeni silahlarınıza karşı hazırız!”

Güney Kore Meclisi'nde konuşan Jin, Kuzey Kore'nin hipersonik füzeler de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemleri geliştirdiğini belirtti. Pyongyang'ın nükleer ve füze kabiliyetlerinin giderek arttığını ifade eden Jin, bu durumun hem Kore Yarımadası hem de dünya barışı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.