Güney Kore Genelkurmay Başkanı’ndan Kuzey’e net mesaj: “Yeni silahlarınıza karşı hazırız!”
Kuzey Kore’nin yeni silah sistemlerini sergilemesinin ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung, Pyongyang’ın son dönemdeki askeri gösterilerine karşı güçlü şekilde hazır olacaklarını vurguladı.
Güney Kore Meclisi'nde konuşan Jin, Kuzey Kore'nin hipersonik füzeler de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemleri geliştirdiğini belirtti. Pyongyang'ın nükleer ve füze kabiliyetlerinin giderek arttığını ifade eden Jin, bu durumun hem Kore Yarımadası hem de dünya barışı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
SEUL'DEN KARARLI DURUŞ: "GÜÇLÜ ŞEKİLDE HAZIR OLACAĞIZ"
Güney Kore Genelkurmay Başkanı, ülkesinin tüm olasılıklara karşı hazır ve kararlı olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik tehditlerine karşı güçlü şekilde hazırlıklıyız." dedi.
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, iktidardaki Kore İşçi Partisinin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla 11 Ekim'de düzenlenen askeri geçit töreninde, ülkenin yeni geliştirdiği ve "ABD ana karasını vurma kapasitesine sahip olduğu" iddia edilen "Hwasong-20" kıtalar arası balistik füzesi ilk kez kamuoyuna gösterilmişti.