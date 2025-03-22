Güney Kore, Japonya ve Çin Kore Yarımadası için harekete geçti

Yonhap'ın haberine göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı. Üç ülkenin Kore Yarımadası'nda barışın tesisinin "ortak çıkar ve sorumluluk" kapsamında olduğunu teyit ettiğini belirten Cho, üçlü işbirliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Görüşmede serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin de ele alındığını belirten Çin Dışişleri Bakanı Vang ise, bölgesel ekonomik entegrasyonun ilerletilmesi mesajını verdi.

KUZEY KORE MESAJLARI

Bakan Cho ayrıca, Kuzey Kore'nin, Rusya-Ukrayna savaşına dahlinin "ödüllendirilmemesi" gerektiğini söyleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Pyongyang yönetimine yaptırımlarına sadık kalınması gerektiğini belirtti.

Japon Dışişleri Bakanı İvaya ise Kuzey'in nükleer aktivitelerine yönelik endişelerini dile getirerek, bu konunun çözümünün üç ülkenin ortak hedefi olduğuna dikkati çekti.