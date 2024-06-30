Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Giriş Tarihi: 30.6.2024 23:54

Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu yönünde balistik füze fırlattığını bildirdi.

AA
Güney Kore, Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde doğu yönüne doğru balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, füzeyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından 26 Haziran'da yapılan açıklamada, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında fırlatılan "balistik füze"nin 250 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi üzerinde havada infilak ettiği bildirilmişti.

Kuzey Kore ise "çok başlıklı füze testi" olarak açıkladığı faaliyetin başarıyla gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA