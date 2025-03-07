Güney Kore sıkıyönetim davasında yeni gelişme: O isim serbest bırakıldı

Yoon, gelişme üzerine tutulduğu gözaltı merkezinden serbest bırakıldı. Yoon'un avukatları yaptıkları açıklamada, "Karar, bu ülkede hukukun üstünlüğünün hala canlı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında azil süreci başlatıldıktan sonra tutuklanan Yoon'un geçtiğimiz ay Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu kabul edildi.

GÜNEY KORE TARİHİNDE BİR İLK

Yoon, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, daha sonra Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon, 15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülmüş, tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu.

Kendisine yönelik soruşturmanın "yasa dışı" olduğunu belirten Yoon, polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) arasında yaşanacak muhtemel bir çatışmada "kan dökülmesini önlemek" için soruşturmacılarla iş birliği yaptığını açıklamıştı.

Yoon ayrıca hakkındaki tutuklama kararının yetkisizlik gerekçesiyle iptal edilmesini talep etmişti. Anayasa Mahkemesi'nin, Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı ise bu ay vereceği kamuoyuna yansımıştı.