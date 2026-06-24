Güney Kore sınırında dikkat çeken gelişme: Kuzey Koreli asker gözaltına alındı
Güney Kore ordusu, sınırın orta kesiminden ülkeye geçen bir Kuzey Kore askerinin gözaltına alındığını duyurdu. Yetkililer, olayın ayrıntıları ve sınır geçişinin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore sınırını geçen Kuzey Koreli bir asker gözaltına alındı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ordumuz, salı akşamı sınırın orta kesiminde bir Kuzey Koreli askeri yakaladı. İlgili makamlar detayları soruşturuyor." ifadeleri kullanıldı.
Konuyla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.
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