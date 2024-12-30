Güney Kore uçak kazasıyla sarsıldı: 179 ölü

Güney Kore, dün 175'i yolcu ve 6'sı mürettebat 181 kişinin bulunduğu uçak kazasıyla sarsıldı. Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. Kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. 179 kişi hayatını kaybederken 2 kabin personeli kurtarıldı. Uçağın büyük bir kısmı yandığı için ölenlerin teşhis etmenin güç olacağı belirtildi. Yolculardan 2'sinin Tayland, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu açıklandı. Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı. İniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. 7 günlük yas ilan edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki uçak kazası dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi. Muhammed UZUN