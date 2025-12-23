Güney Kore: Uzaya ilk ticari roket gönderme girişimi başarısız oldu

Innospace şirketine ait "Hanbit-Nano" roketinin, Brezilya'daki Alcantara Uzay Merkezi'nden yerel saatle 22.13'te fırlatıldığı ancak kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra kazanın meydana geldiği ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, roketin fırlatmadan kısa süre sonra yaşanan teknik arıza nedeniyle önceden belirlenmiş güvenli bir bölgeye düştüğü bildirildi. Olayda can kaybı ya da ilave bir hasar yaşanmadığı vurgulandı.

Fırlatma anı YouTube üzerinden canlı yayınlanırken, kalkıştan kısa süre sonra roketten alevlerin yükselmesi üzerine yayın kesildi.

8 PARÇALIK YÜK TAŞIYACAKTI

Hanbit-Nano roketinin, 5'i uydu olmak üzere toplam 8 parçalık yükü Alçak Yer Yörüngesi'ne taşıması planlanıyordu.

İlk aşaması 25 ton tahrip gücüne sahip hibrit motorla ateşlenen roketin ikinci aşaması ise oksijen ve sıvı metan yakıtlı bir motorla destekleniyor.

İlk olarak 22 Kasım'da yapılması planlanan ancak bu tarihten bu yana üç kez ertelenen fırlatışın başarılı olması halinde, bu Güney Kore'de özel bir şirket tarafından gerçekleştirilecek "ilk uzay fırlatışı" olacaktı.