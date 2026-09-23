Güney Kore ve ABD’den kritik görüşme: Nükleer enerjili denizaltı planı masada
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu marjında yaklaşık 30 dakika görüştü. Görüşmede Güney Kore’nin nükleer enerjili denizaltı planı, uranyum zenginleştirme ve kullanılmış yakıtı yeniden işleme hakları ile savaş dönemindeki operasyonel kontrolün devri değerlendirildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yaklaşık 30 dakika görüştüklerini belirtti.
Wi, görüşmede iki liderin, Seul yönetiminin nükleer enerjili denizaltı edinme planını, uranyum zenginleştirme ve kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işleme haklarını, savaş döneminde operasyonel kontrolün (OPCON) ABD'den Güney Kore'ye devrini ve gemi inşası alanındaki iş birliğini değerlendirdiğini aktardı.
Trump'ın görüşmede Kuzey Kore ile diyaloğa bağlılığını yinelediğini belirten Wi, iki liderin ortak stratejik projelerde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Wi, Lee ve Trump'ın, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik temasları devam ettirme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.
GÜNEY KORE İLE ABD ARASINDA NÜKLEER DENİZALTI GÖRÜŞMELERİ
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, 29 Ekim 2025'te ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında, ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.
Seul yönetimi, nükleer enerjili denizaltılar konusunda iş birliğine yönelik bağımsız anlaşma yapılması için ABD ile çalışma düzeyindeki görüşmelerin 2026'da başlamasının beklendiğini duyurmuştu.