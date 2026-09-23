Güney Kore ve ABD’den kritik görüşme: Nükleer enerjili denizaltı planı masada

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yaklaşık 30 dakika görüştüklerini belirtti.

Wi, görüşmede iki liderin, Seul yönetiminin nükleer enerjili denizaltı edinme planını, uranyum zenginleştirme ve kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işleme haklarını, savaş döneminde operasyonel kontrolün (OPCON) ABD'den Güney Kore'ye devrini ve gemi inşası alanındaki iş birliğini değerlendirdiğini aktardı.

Trump'ın görüşmede Kuzey Kore ile diyaloğa bağlılığını yinelediğini belirten Wi, iki liderin ortak stratejik projelerde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Wi, Lee ve Trump'ın, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik temasları devam ettirme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.