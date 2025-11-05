Güney Kore ve Finlandiya’dan stratejik iş birliği hamlesi

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Bakan Cho, Güney Kore ile Finlandiya 'nın özellikle savunma sanayi ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda güçlü bir işbirliği yürüttüğünü belirtti. Cho, mevcut üst düzey görüşmeler sayesinde ilişkilerin daha da ileriye taşınmasını umduğunu ifade etti.

VALTONEN: "BÜYÜK POTANSİYEL VAR"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ise iki ülke arasında bilim, teknoloji ve ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda büyük bir işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti. Valtonen, ilişkileri daha üst seviyeye taşımak için görüşmelerin devam etmesini önerdi.