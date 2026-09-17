Güney Kore ve Fransa’dan 3 yıl aradan sonra ilk! Ortak hava tatbikatı düzenlendi

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın Seul'ün yaklaşık 110 kilometre güneyindeki Cheongju Hava Üssü'nde salı günü başladığı bildirildi.

SON ÜÇ YILDA YAPILAN İLK ORTAK HAVA TATBİKATI

Açıklamada, tatbikatın iki ülke arasında son üç yılda yapılan ilk ortak hava tatbikatı olduğu belirtildi.

Tatbikata, Güney Kore'nin F-35A hayalet savaş uçakları ve KC-330 Cygnus çok amaçlı havada ikmal tanker uçaklarıyla, Fransa Hava Kuvvetleri'nin ise iki Rafale savaş uçağı ve bir A-330 havada yakıt ikmal tankeriyle katıldığı kaydedildi.

Fransa ekibinin, müttefik kuvvetlerle caydırıcılık kapasitelerini denetlemeyi amaçlayan "Pegase" görevi kapsamında Güney Kore'ye geldiği bilgisi paylaşıldı.

Tatbikat kapsamında iki ülke hava kuvvetlerinin karşılıklı havada yakıt ikmali yaptığı ve taktik uçuşlar icra ettiği vurgulandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör