Güney Kore yangın alarmı büyüyor: Geniş bir alan kül oldu

Güney Kore’de cuma gününden beri devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Daha da geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle 15 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu.

Güney Kore yangın alarmı büyüyor: Geniş bir alan kül oldu
AA

Güney Kore'nin güneydoğusunda başlayan orman yangınları sürüyor.

Yonhap'ın haberine göre, Ulsan şehri ve yakınlarında etkili olan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Son duruma ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Vekili Ko Ki-dong, 21 Mart'tan bu yana süren yangınların 15 bin hektar büyüklüğünde ormanlık alanı kül ettiğini duyurdu.

Güney Kore yangın alarmı büyüyor: Geniş bir alan kül oldu

Ko, 110 helikopter ve 6 bin 700 kişiden oluşan ekiplerin müdahale ettiği yangınlarda 3 bin 300'ün üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yangının yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek için çabaların sürdüğünü kaydeden Ko, çalışmaların kuru hava ve sert rüzgar nedeniyle sekteye uğradığını belirtti.

Güney Kore yangın alarmı büyüyor: Geniş bir alan kül oldu

Ko, bu yıl ülke genelinde toplam 234 orman yangını meydana geldiğini ve bunların çoğunun ihmalden kaynaklandığını ifade etti.

Öte yandan Güney Kore Savunma Bakanlığı, yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak için yaklaşık 5 bin personel ve 146 helikopteri görevlendirdiklerini açıkladı.

Güney Kore yangın alarmı büyüyor: Geniş bir alan kül oldu

21 MART'TAN BU YANA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kenti dahil çevreye yayılan yangınlarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmış, yaklaşık 1500 kişi tahliye edilmişti.

Güney Kore yangın alarmı büyüyor: Geniş bir alan kül oldu

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilmişti.