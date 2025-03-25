Güney Kore yangın alarmı büyüyor: Geniş bir alan kül oldu

Güney Kore’de cuma gününden beri devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Daha da geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle 15 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu.

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 12:06 Son Güncelleme: 25 Mart 2025 12:08

Güney Kore'nin güneydoğusunda başlayan orman yangınları sürüyor. Yonhap'ın haberine göre, Ulsan şehri ve yakınlarında etkili olan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. Son duruma ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Vekili Ko Ki-dong, 21 Mart'tan bu yana süren yangınların 15 bin hektar büyüklüğünde ormanlık alanı kül ettiğini duyurdu.

Ko, 110 helikopter ve 6 bin 700 kişiden oluşan ekiplerin müdahale ettiği yangınlarda 3 bin 300'ün üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Yangının yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek için çabaların sürdüğünü kaydeden Ko, çalışmaların kuru hava ve sert rüzgar nedeniyle sekteye uğradığını belirtti.