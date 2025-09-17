Güney Kore’de alarm zilleri çalıyor: Rusya Pyongyang’a nükleer reaktör sağladı

Moskova yönetiminin bu yılın ilk yarısında Pyongyang'a reaktör, türbin ve soğutma sistemi gibi çekirdek nükleer tahrik ünitesi bileşenleri verdiği aktarılan haberde, adını gizli tutan bir hükümet yetkilisinin "Kuzey Kore, geçen yıldan bu yana ısrarla Rusya'dan nükleer denizaltı teknolojisi ve gelişmiş savaş uçakları talep ediyordu. Rusya başlangıçta isteksizdi ancak bu yıl bu teknolojileri sağlamayı kabul etmiş gibi görünüyor" değerlendirmesi yer aldı.

Hükümet ve askeri istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer denizaltı üretimi için gerekli olan nükleer reaktörleri sağladığı iddia edildi.

Güney Kore'nin askeri istihbarat teşkilatı olan Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Kang Dae-sik'in konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki son dönemde güçlenen askeri iş birliği, nükleer denizaltı reaktörü teknolojisinin transferine yol açabilir. İlgili gelişmeleri yakından izliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Güney Kore'nin elde ettiği istihbaratın ABD ve müttefik ülkelerle paylaşıldığı belirtilen haberde, hükümetin söz konusu bilgiyi teyit etmeye çalıştığı vurgulandı.

KİM'DEN NÜKLEER DENİZALTI TALİMATI

Kuzey Kore, 2023 yılında nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip bir denizaltının üretimini tamamladığını duyurmuştu. "Hero Kim Kun Ok" adlı bu denizaltının nükleer enerji ile çalışmadığını vurgulayan uzmanlar, denizaltının işlevselliğine de şüpheyle yaklaşmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı da dahil olmak üzere daha fazla denizaltı üretilmesi talimatını vermişti.

Kuzey Kore, ilk kez geçen yılın ocak ayında Kim'in nükleer enerji ile çalışan bir denizaltının üretim sürecini denetlediğini duyursa da herhangi bir fotoğraf ya da kanıt sunulmamıştı.