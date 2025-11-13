Güney Kore’de araç dükkana daldı: 2 ölü, 18 yaralı
Güney Kore'de sürücü aracıyla bir dükkana ve girişindeki yayalara çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore polisi, başkent Seul yakınlarındaki Bucheon kentinde yerel saatle 11.00 sularında bir pikabın, dükkana ve dükkanın girişindeki yayalara çarptığını açıkladı.
Polis, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını belirtti.
"ARAÇ PEDALLARINI KARIŞTIRDI" ŞÜPHESİ
Kazanın, pikabın 60'lı yaşlarındaki sürücüsünün aracın pedallarını karıştırması sonucu meydana geldiğini tahmin eden polis, sürücüyü gözaltına aldı.
İtfaiye yetkilileri de güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, sürücünün alkol veya uyuşturucu etkisinde olmadığını kaydetti.