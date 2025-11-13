Güney Kore’de araç dükkana daldı: 2 ölü, 18 yaralı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore polisi, başkent Seul yakınlarındaki Bucheon kentinde yerel saatle 11.00 sularında bir pikabın, dükkana ve dükkanın girişindeki yayalara çarptığını açıkladı.

Polis, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını belirtti.