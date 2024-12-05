Güney Kore’de azil süreci başlıyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının ardından, azli için Ulusal Meclis'e sunulan önergenin 7 Aralık'ta oylanmasının planlandığı belirtildi. Bunun yanı sıra muhalefetin, Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkındaki "yolsuzluk ve seçimlere müdahale" iddialarının araştırılmasını yeniden talep etmesi bekleniyor. Güney Kore'de azil süreci bir siyasinin, "güçlerini kötüye kullanması ve anayasayı ihlal etmesi" halinde başlatılabiliyor. Ülkedeki bir devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclis'e sunulan azil önergesinin, meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor.