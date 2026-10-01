Güney Kore’de bankaya siber saldırı: 25 bin müşterinin verisi sızdı

Shinhan Bank, düzenlenen siber saldırı sonucunda yaklaşık 25 bin müşteriye ait kişisel ve finansal verilerin sızdırıldığını açıkladı. Banka, saldırının etkilerini sınırlamak ve veri ihlalini araştırmak için acil önlemler aldı.

Güney Kore’de bankaya siber saldırı: 25 bin müşterinin verisi sızdı
AA
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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'deki Shinhan Bank'a siber saldırı düzenlendi.

Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 25 bin müşteriye ait isim, telefon numarası, kredi bilgileri ve yıllık gelirlerine ilişkin verilerin sızdırıldığı ifade edildi.

Siber saldırı kaynaklı hasarı en aza indirmek amacıyla acil önlemler alındığı vurgulanan açıklamada, veri sızıntısını incelemek üzere ekip görevlendirildiği belirtildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#GÜNEY KORE

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