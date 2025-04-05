Güney Kore’de büyük protesto: Binlerce kişi Devlet Başkanı için sokaklara döküldü

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un görevinden alınmasına hükmeden mahkeme kararına karşı çıkan kalabalık grup, şiddetli yağmura rağmen Seul'ün Gwanghwamun bölgesinde sokaklara çıktı.

Yoon'un görevine iade edilmesi gerektiğini savunan yaklaşık 18 bin kadar protestocu, "Azil kararı geçersizdir" ve "Anayasa Mahkemesi feshedilsin" sloganları attı. Eski Devlet Başkanını destekleyen ve karşıt grupların protesto gösterilerinin hafta sonu boyunca sürmesi öngörülüyor.