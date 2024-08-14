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Giriş Tarihi: 14.8.2024 11:19

Güney Kore'de büyük yolcu gemisinde yangın çıktı

Güney Kore'nin en büyük adası Jeju'da, 3 binden fazla kişinin bulunduğu bir yolcu gemisinde yangın çıktı.

AA
Güney Kore’de büyük yolcu gemisinde yangın çıktı

Yonhap'ın haberine göre, Jeju'daki limana demirleyen 85 bin tonluk yolcu gemisinde çıkan yangın sonucu, mürettebattan 3 kişi dumandan zehirlendi.

Jeju Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, bir gün önce limana demirleyen gemide 2 bin 430 yolcu ve 736 kişilik mürettebatın bulunduğu; sabah saatlerinde gemiden siyah duman yükseldiği belirtildi.

Gemide yaklaşık 50 metrekare alana yayılan alevlerin kısa sürede söndürüldüğü belirtilen açıklamada, mürettebattan 3 kişinin dumandan zehirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedeninin soruşturulduğu aktarılırken Çin'den yola çıkan geminin, yangına bağlı ertelemenin ardından Japonya'ya devam edeceği kaydedildi.

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Güney Kore'de büyük yolcu gemisinde yangın çıktı
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