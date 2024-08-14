Güney Kore’de büyük yolcu gemisinde yangın çıktı

Yonhap'ın haberine göre, Jeju'daki limana demirleyen 85 bin tonluk yolcu gemisinde çıkan yangın sonucu, mürettebattan 3 kişi dumandan zehirlendi.

Jeju Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, bir gün önce limana demirleyen gemide 2 bin 430 yolcu ve 736 kişilik mürettebatın bulunduğu; sabah saatlerinde gemiden siyah duman yükseldiği belirtildi.

Gemide yaklaşık 50 metrekare alana yayılan alevlerin kısa sürede söndürüldüğü belirtilen açıklamada, mürettebattan 3 kişinin dumandan zehirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedeninin soruşturulduğu aktarılırken Çin'den yola çıkan geminin, yangına bağlı ertelemenin ardından Japonya'ya devam edeceği kaydedildi.