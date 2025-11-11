Güney Kore’de çöken santralde kurtarma çalışmaları: 2 kule patlatıldı
Güney Kore'nin Ulsan kentinde hizmet dışı bırakılmış bir termik santralde, çökme sonucu enkaz altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için santraldeki 2 kule kontrollü olarak patlatıldı.
Yonhap ajansının haberine göre, 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesinin çökmesi sonrası mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla 4 ve 6 numaralı kuleler yıkıldı.
70 UZMANLA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI
Kulelerin yıkılmasının ardından yaklaşık 70 arama ve kurtarma uzmanı çalışmalara yeniden başladı. Ulsan'da hizmet dışı bırakılmış bir termik santraldeki 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi 7 Kasım'da çökmüştü.
Olay yerine intikal eden ekipler, enkaz altında kalan 9 işçiden 2'sini kurtarmış, 3 işçinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Yetkililer, enkaz altındaki 4 işçiden 2'sinin öldüğünün düşünüldüğünü, 2 işçinin ise yerlerinin henüz tespit edilemediğini belirtmişti.