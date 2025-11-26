Güney Kore’de Eski Başbakan Han Duck-soo’ya 15 yıl hapis talebi

Eski Başbakan Han Duck-soo için istenen 15 yıl hapis cezasını mahkemeye sunan Özel Savcı Cho Eun-suk'un ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, Han'ın sıkıyönetim girişimini engelleyebilecek tek yetkili olmasına rağmen görevini yerine getirmediğini savundu. Savcılar, Han'ın sıkıyönetim ilanı öncesi ve sonrasında attığı adımlarla girişime destek sunduğunu belirtti.

Eski Başbakan Han hakkındaki hükmün 21 ya da 28 Ocak 2026'da açıklanması bekleniyor.