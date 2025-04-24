Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Moon’a rüşvet suçlaması

Yonhap'ın haberine göre, 2017-2022 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Moon hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Moon'un, eski damadının havayolu şirketinde işe alınmasına kolaylık sağladığı iddialarıyla bağlantılı olarak verilen maaş ve diğer ödemeler yoluyla "rüşvet almakla" suçlandığı kaydedildi.

Moon'un yanı sıra havayolu şirketinin kurucusu ve eski milletvekili Lee Sang-jik ve Moon'un kızı Da-hye'ye de benzer suçlamalar yöneltildi.

Eski Devlet Başkanı Moon'un damadının o dönemde havacılık sektöründe deneyimi olmamasına rağmen 2018'de havayolu şirketinde icra direktörü olarak görevlendirilmesinin, Lee'nin ajans başkanlığına atanması karşılığında gerçekleştiği düşünülüyor.