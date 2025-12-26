Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon’a 10 yıl hapis talebi

Yonhap'ın aktardığına göre, özel yetkili savcı Cho Eun-suk başkanlığındaki soruşturma ekibi, Yoon'un eylemlerinin hukuk ve düzeni ciddi biçimde sarstığını vurguladı. Savcılar, Yoon'un kendisine güvenerek devlet başkanı seçen halkta "derin bir yara açtığını" ifade etti.

Savcılık, eski başkan için "gözaltına alınmayı engelleme, kabine üyelerinin haklarını ihlal etme, yabancı basına yalan bilgi verme ve telefon kayıtlarını yok etme" suçlamaları dahil olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası talep etti.

ÜÇ AYRI DAVA DAHA SÜRÜYOR

Yoon Suk-Yeol'ün, sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı suçlamalar nedeniyle üç ayrı davada daha yargılandığı bildirildi.

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.