Güney Kore’de, Gazze şehitleri için anlamlı gösteri

Yonhap'ın haberine göre, göstericiler, saldırılarda hayatını kaybedenler anısına Bosingak Köşkü'nün önüne 2 bin ayakkabı dizdi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Ülkenin çeşitli yerlerinden bağışlanan ayakkabıların barış için umut mesajları içerdiği ifade edildi.

Göstericilerden Han Soo-young, "75 yılı aşkın süredir devam eden İsrail işgali sırasında Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail'de öldürülenleri simgeleyen ayakkabıların önünde duruyoruz. Bu ayakkabılar ölümlerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını gösterecek." diye konuştu.