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Giriş Tarihi: 18.11.2023 14:26

Güney Kore'de, Gazze şehitleri için anlamlı gösteri

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenler anısına gösteri yapıldı.

AA
Güney Kore’de, Gazze şehitleri için anlamlı gösteri

Yonhap'ın haberine göre, göstericiler, saldırılarda hayatını kaybedenler anısına Bosingak Köşkü'nün önüne 2 bin ayakkabı dizdi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Ülkenin çeşitli yerlerinden bağışlanan ayakkabıların barış için umut mesajları içerdiği ifade edildi.

Göstericilerden Han Soo-young, "75 yılı aşkın süredir devam eden İsrail işgali sırasında Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail'de öldürülenleri simgeleyen ayakkabıların önünde duruyoruz. Bu ayakkabılar ölümlerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını gösterecek." diye konuştu.

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Güney Kore'de, Gazze şehitleri için anlamlı gösteri
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