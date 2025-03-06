Güney Kore’de halkın üzerine bombalar yağdı: Beklenmedik saldırı korku dolu anlar yaşattı
Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletinde halkı paniğe sürükleyen bir olay yaşandı. Havadan ansızın düşen bombalar 7 kişiyi yaraladı ve bölgede hasara neden oldu. Kısa sürede açıklama yapan ordu, ABD ile gerçekleştirilen askeri tatbikatta meydana gelen kaza nedeniyle bombaların yerleşim bölgesine isabet ettiği bildirildi.
Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde korku dolu anlar yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Pocheon kentine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine saat 10.00 dolaylarında havadan bombalar düştü.
Meydana gelen şiddetli patlama sonucunda bölgedeki evlerde yaşayan 7 kişinin yaralandığı açıklanırken, 1 kilise ve 6 binanın hasar gördüğü belirtildi.
OLAYIN NEDENİ KAZA OLARAK AÇIKLANDI
Ordudan gelen açıklamalar sonrası, olayın kaza sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 10.04 dolaylarında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanıldı.
"Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denilen açıklamada, "Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" ifadelerine yer verildi.