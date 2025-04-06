Güney Kore’de helikopter dağa çarptı: 1 ölü

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken binlerce hektar alanın kül olduğu, binlerce kişinin tahliye edildiği belirtilmişti.

Yangınlarda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Geçtiğimiz hafta devam eden yangın söndürme çalışmaları sırasında, bir helikopter düşmüştü ve pilot yaşamını yitirmişti.