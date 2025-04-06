Güney Kore’de helikopter dağa çarptı: 1 ölü
Güney Kore’de orman yangınlara müdahale sırasında ikinci helikopter kazası yaşandı. Bir pilot yaşamını yitirdi.
Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.
Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken binlerce hektar alanın kül olduğu, binlerce kişinin tahliye edildiği belirtilmişti.
Yangınlarda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Geçtiğimiz hafta devam eden yangın söndürme çalışmaları sırasında, bir helikopter düşmüştü ve pilot yaşamını yitirmişti.
YANGINDA İKİNCİ HELİKOPTER KAZASI
Yakın zamanda ikinci bir helikopter daha düştü. Daegu kentinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. İtfaiye yetkililerine göre, helikopter, yerel saatle 15.41'de Daegu'nun kuzeybatısındaki bir dağa düştü.
Yetkililer, 44 yıllık helikopterin modelinin "Bell 206L" olduğunu kaydetti.