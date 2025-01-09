Güney Kore’de iç savaş sesleri

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un hukuk ekibinden bir avukat, Yoon'un tutuklanmasının ülkeyi "iç savaşa" götürebileceğini iddia etti. Muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili tamamen bağımsız soruşturma yürütülmesi için meclise yasa tasarısı sundu. Muhalefet, Yoon'un işbirliği yapmaması nedeniyle mevcut soruşturmaların engellendiğini belirterek hükümetten veya herhangi bir tarafın etkisinden bağımsız, tamamen tarafsız bir özel savcı tarafından yürütülecek soruşturmanın gerekliliğini vurguladı. Yetkililer, kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un 18, 25 ve 29 Aralık 2024'te üç kez ifadeye çağrıldığını ancak çağrılara karşılık vermediğini belirtmişti.