Güney Kore’de inşaat faciaya dönüştü: İşçiler enkaz altında kaldı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Gwangju eyaletinde yapımı süren bir kütüphanenin inşaat alanında çelik bir yapının çöktüğüne dair ihbar alan arama kurtarma ekipleri, olay yerine intikal etti.

Yetkililer, 47 yaşındaki inşaat işçisinin enkazdan canlı olarak çıkarıldığını, ancak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.