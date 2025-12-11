Güney Kore’de inşaat faciaya dönüştü: İşçiler enkaz altında kaldı
Güney Kore'de yapımı süren bir kütüphanenin inşaat sahasında çelik bir yapı çöktü. Olay nedeniyle 3 işçi enkaz altında kalırken, 1 işçi de hayatını kaybetti.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Gwangju eyaletinde yapımı süren bir kütüphanenin inşaat alanında çelik bir yapının çöktüğüne dair ihbar alan arama kurtarma ekipleri, olay yerine intikal etti.
Yetkililer, 47 yaşındaki inşaat işçisinin enkazdan canlı olarak çıkarıldığını, ancak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Enkaz altında kalan 3 işçiden birinin konumunun belirlendiğini ve kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını aktaran yetkililer, diğer 2'sinin hala kayıp olduğunu kaydetti.
Yapının, beton dökülürken çökmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.