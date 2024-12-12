Güney Kore’de işler kızışıyor: Devlet Başkanı meydan okudu! Muhalefet hainlikle suçlanıyor

SIKIYÖNETİM KARARINI SAVUNDU

Ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, "Başkanın sıkıyönetim ilan etme hakkını kullanması, af hakkının kullanılması veya diplomatik hakların kullanılması gibi yargıya tabi olmayan bir yönetim eylemidir" dedi. Buna rağmen kendisi hakkında verilen görevden azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla "yüzleşmeye hazır olduğunu" vurgulayan Yoon, "Sıkıyönetim ilanına ilişkin hukuki ve siyasi sorumluluktan kaçmayacağımı daha önce de söylemiştim" hatırlatmasında bulundu.