Güney Kore’de kanlı olay: Süpermarkettekilere bıçakla saldırdı! 8 kişi yaralandı
Güney Kore’de 60'lı yaşlardaki bir kişi süpermarkette bulunan insanlara saldırdı. Olay nedeniyle 8 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin kuzeybatısındaki Incheon şehrinde bulunan Homeplus Co. isimli süpermarkette bir kişi, alışveriş yapanlara bıçakla saldırdı.
Saldırıda yaralanan 6'sı kadın 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine yerel kolluk kuvvetleri olay yerine sevk edildi. 60'lı yaşlardaki saldırgan gözaltına alındı.
Haber Girişi