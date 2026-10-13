Güney Kore’de kanlı olay: Süpermarkettekilere bıçakla saldırdı! 8 kişi yaralandı

Güney Kore’de 60'lı yaşlardaki bir kişi süpermarkette bulunan insanlara saldırdı. Olay nedeniyle 8 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Güney Kore’de kanlı olay: Süpermarkettekilere bıçakla saldırdı! 8 kişi yaralandı
AA
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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin kuzeybatısındaki Incheon şehrinde bulunan Homeplus Co. isimli süpermarkette bir kişi, alışveriş yapanlara bıçakla saldırdı.

Saldırıda yaralanan 6'sı kadın 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine yerel kolluk kuvvetleri olay yerine sevk edildi. 60'lı yaşlardaki saldırgan gözaltına alındı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#GÜNEY KORE

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