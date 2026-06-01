Güney Kore’de korkunç patlama: Roket yakıtı tesisi havaya uçtu! 5 ölü

İtfaiye yetkilileri ise yangının bir patlamayla başladığını, ancak patlamanın nedeninin hala araştırıldığını söyledi.

Olayın ardından açıklama yapan sağlık yetkilisi, "Ölenlerin bedenleri ağır şekilde zarar gördüğü için kimlikleri henüz belirlenemedi" dedi.

Güney Kore'de savunma ve havacılık şirketi Hanwha Aerospace tarafından işletilen bir fabrikada patlama meydana geldi.

"PATLAMA SU TEMİZLİĞİ SIRASINDA MEYDANA GELMİŞ OLABİLİR"

Hanwha Aerospace'ten yapılan açıklamada, patlamanın roket yakıtı üreten araçlardaki patlayıcı maddelerin suyla temizlendiği sırada meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Şirket, ölenlerin ikisinin 20'li yaşlarında geçici işçiler olduğunu ve hepsinin Hanwha çalışanı olduğunu açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kazaya müdahale için tüm kaynakların seferber edilmesini ve soruşturma başlatılmasını istedi.