Güney Kore’de kriz: Devlet başkanına gözaltı şoku

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te sıkıyönetim ilanında rol alan 8 kişinin gözaltına alınmasını öngören tasarı oylandı.

Oylama sonucunda, aralarında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ve eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in de olduğu 8 kişinin "derhal gözaltına alınması talebini" içeren karar tasarısı 94'e karşı 191 oyla kabul edildi. Oylamaya katılan 288 milletvekilinden 3'ü de çekimser oy kullandı.

Yoon'un azline ilişkin önerge, meclisin 3'te 2 çoğunluğu elde edememesi nedeniyle kabul edilmediği için muhalefet bu kez gözaltı tasarısını gündeme taşıdı.

Öte yandan, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle yargılanması için özel yetkili savcı atanmasına ilişkin karar da mecliste kabul edildi.