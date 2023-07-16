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Giriş Tarihi: 16.7.2023 10:47

Güney Kore’de meydana gelen selde can kaybı 33’e yükseldi

Güney Kore’de sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Ülkenin kuzey batısındaki Kuzey Gyeongsang ilinde sular altında kalan bir alt geçitten 7 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ülke genelinde toplam can kaybı 33 olarak açıklandı.

DHA
Güney Kore’de meydana gelen selde can kaybı 33’e yükseldi

Güney Kore'de sağanak yağış sonucu sel medyana geldi. Ülkenin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkileyen selin yanı sıra toprak kaymaları ve sele bağlı altyapı sorunları da yaşandı. Kore medyası, Kuzey Gyeongsang ilindeki Osong kentinde sular altında kalan bir alt geçitten 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu. Alt geçitte arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Güney Kore Hükümeti, 4 gündür süren yağışlar ve sel nedeniyle toplam can kaybının 33 olduğunu duyurdu. Ayrıca, Kuzey Gyeongsang'ın en çok etkilenen il olduğu aktarıldı.

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Güney Kore’de meydana gelen selde can kaybı 33’e yükseldi
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