Güney Kore’de muhalefet liderine suikast girişimi

ASYA ülkelerinde siyasilere yönelik suikast girişimlerine bir yenisi eklendi. 2022 yılında Japonya'da Nara kentinde katıldığı seçim kampanyası etkinliğinde eski Başbakan Abe Şinzo, silahla vurularak öldürülmüştü. Dün ise Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myungun, bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı, Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti. Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı. Boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Erkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkâline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.