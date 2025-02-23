Güney Kore’de nüfus krizi: 49 okul kapanıyor

The Korea Herald'ın haberine göre, Güney Kore'de okul çağındaki nüfusun azalmasının etkileri sürüyor.

Eğitim Bakanlığının açıklamasında, eğitime devam edilmesi için yeterli öğrencinin bulunmaması nedeniyle farklı bölgelerde yer alan 49 okulun kapatılacağı belirtildi.

Aralarında ilkokul, ortaokul ve liselerin de bulunduğu söz konusu okulların büyük çoğunluğunun ise kırsal kesimde yer aldığı ifade edildi.

Ülkede 2023'te kapatılan okul sayısı 22 iken, bu sayı 2024'te 33 olarak kaydedilmişti.