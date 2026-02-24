Güney Kore’de orman yangını faciası: 200 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü

Kore Orman Servisi'nden (KFS) yapılan açıklamada, ülkenin Güney Gyeongsang eyaletindeki Miryang şehrinde dün yerel saatler 16.00 sıralarında orman yangını çıktığı bildirildi.

52 HELİKOPTER, 318 İTFAİYE ARACI, 511 PERSONEL SEVK EDİLDİ

Yangına 52 helikopter, 318 itfaiye aracı ve bin 511 personel ile müdahale edildiği aktarıldı. Yangın hasarının 100 hektarı aştığı ve yangının 48 saatten fazla sürmesinin öngörüldüğü durumlarda yayınlanan "2'nci seviye orman yangını müdahale emri" yayınladığı ifade edildi. Ayrıca yangının büyüklüğünün yerel yönetimin söndürme kapasitesini aştığı durumlarda devreye sokulan "Ulusal yangınla mücadele seferberliği emri" yayınlandığı kaydedildi.

ALEVLER 20 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin bölgede etkili olan yağışların da yardımıyla toplam 20 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildiği ifade edildi. Yangınının 200 futbol sahası büyüklüğündeki 143 hektarlık alanı küle çevirdiği bilgisi paylaşıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, tedbir amacıyla tahliye edilen 156 kişinin yakında evlerine döneceği kaydedildi.

234 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNMÜŞTÜ

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletindeki Hamyang bölgesi, geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan bir diğer orman yangınına teslim olmuştu. Alevler yaklaşık 44 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabilmişti. Kore Orman Servisi, yangın nedeniyle 234 hektarlık alanın küle döndüğünü açıklarken, toplam 164 kişinin tahliye edildiği aktarılmıştı.