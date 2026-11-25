Güney Kore'nin güneyindeki Gimhae kentinde bulunan Namhae Otoyolu'nda, yerel saatle 05.10 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle devrilen tıra arkadan gelen 5 otomobilin çarpması sonucu 6 aracın karıştığı kazada, tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralanan 5 otomobil sürücüsünü çevredeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan 2 sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör