Güney Kore’de seçim öncesi istifa: Devlet başkanlığına vekalet ediyordu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, Seul'de düzenlediği basın brifinginde istifa ettiğini açıkladı.

Han, "Bu vahim zamanda taşıdığım sorumluluğun ağırlığını değerlendirerek, böyle bir kararın gerçekten doğru ve kaçınılmaz olup olmadığını uzun uzun ve dikkatlice düşündükten sonra, eğer tek yol buysa, bunu yapmam gerektiğine karar verdim." ifadesini kullandı.