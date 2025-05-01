Güney Kore’de seçim öncesi istifa: Devlet başkanlığına vekalet ediyordu
Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, koltuğunu bıraktı. Kendisinin haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olması bekleniyor.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, Seul'de düzenlediği basın brifinginde istifa ettiğini açıkladı.
Han, "Bu vahim zamanda taşıdığım sorumluluğun ağırlığını değerlendirerek, böyle bir kararın gerçekten doğru ve kaçınılmaz olup olmadığını uzun uzun ve dikkatlice düşündükten sonra, eğer tek yol buysa, bunu yapmam gerektiğine karar verdim." ifadesini kullandı.
İSTİFA ETME NEDENİ
Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasının ardından Devlet Başkanlığına vekalet eden Han'ın, istifa kararını başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için aldığı düşünülüyor.
Güney Kore'de devlet başkanı seçimlerinin 3 Haziran'da yapılması planlanıyor.