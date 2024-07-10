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Giriş Tarihi: 10.7.2024 11:24

Güney Kore’de şiddetli yağışlar can aldı

Güney Kore'de şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan haberlere göre can kayıpları, su baskını ve heyelan sonucunda meydana geldi.

AA
Güney Kore’de şiddetli yağışlar can aldı

Güney Kore'nin Kuzey Jeolla ve Güney Chungcheong bölgelerindeki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen su baskını ve toprak kaymasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Jeolla bölgesindeki Gunsan şehrine, saatte 131,7 milimetreyle ülkedeki en yoğun yağış düştü. Bölgede 17 evi su bastı, 16 yol su altında kaldı.

Güney Chungcheong bölgesinde bir apartmanı su basması nedeniyle asansörde mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Seocheon kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu çöken evde de 1 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi.

İsmini vermek istemeyen bir Güney Kore hava durumu yetkilisi, bu yağış miktarının 200 yılda bir görüldüğünü aktardı.

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Güney Kore’de şiddetli yağışlar can aldı
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