Güney Kore’de şiddetli yağışlar can aldı

Güney Chungcheong bölgesinde bir apartmanı su basması nedeniyle asansörde mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Seocheon kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu çöken evde de 1 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi.

İsmini vermek istemeyen bir Güney Kore hava durumu yetkilisi, bu yağış miktarının 200 yılda bir görüldüğünü aktardı.