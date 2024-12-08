Güney Kore’de sıkıyönetim krizi derinleşiyor: Eski bakan tutuklandı

ESKİ SAVUNMA BAKANI GÖZALTINDA

Yoon'un soruşturması sürerken, Savunma Bakanı Kim Yong-hyun da, sıkıyönetim ilanındaki rolüne ilişkin Seul Merkez Savcılığında ifade vermesinin ardından gözaltına alındı.

Yoon ve bakanları hakkında vatana ihanet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında göz altına alınan eski bakanın cep telefonuna el konulurken, polis evinde ve ofisinde arama yaptı.

Savunma Bakanlığı, daha önce Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini Kim'in önerdiğini doğrulamıştı. Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi'nin eski başkanı olan Kim, Yoon'a yakın bir isim olarak biliniyor.

Kim, olaydan bir gün sonra, 4 Aralık'ta, sıkıyönetim ilanıyla halkı endişeye sürükledikleri ve kargaşaya yol açtıkları için vatandaşlardan özür dilemişti. Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerlerin tüm talimatları kendisinden aldığını ifa eden Kim, tüm sorumluluğu üstlendiğini ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini kaydetmişti.

Devlet Başkanı Yoon, eski Bakan Kim'in istifasını 5 Aralık'ta kabul etmiş, yerine Güney Kore'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi, Güney Kore-ABD Birleşik Kuvvetler Komutanlığının eski komutanı emekli bir general olan Choi Byung-huk'u aday göstermişti.