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Giriş Tarihi: 26.1.2025 16:58

Güney Kore’de sıkıyönetim soruşturması sürüyor: Eski Devlet Başkanı Yoon’un iddianamesi hazırlandı

Güney Kore’nin görevden alınan Devlet Başkanı Yoon geçtiğimiz haftalarda sıkıyönetim krizine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Soruşturmacılara ifade vermeyi reddeden eski lidere mahkeme tutuklama kararı verdi. Yakın zamanda da savcılık "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla Yoon’un iddianamesini hazırladı.

AA
Güney Kore’de sıkıyönetim soruşturması sürüyor: Eski Devlet Başkanı Yoon’un iddianamesi hazırlandı

Yonhap'ın haberine göre, 23 Ocak'ta savcılığa sevk edilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, delillerin incelenmesi sonucu Yoon'a suçlama yöneltilmesinin "uygun olduğuna karar verildiği" aktarıldı.

Yoon'un tutukluluk süresinin dolmasından bir gün önce hazırlanan iddianamede, Yoon'a "ayaklanmaya liderlik etme" suçlaması yöneltildi.

Güney Kore yasalarına göre, "tutukluluk süresince suçlama yöneltilmeyen şüphelinin serbest bırakılması" gerekiyor.

Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Yoon'un "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanması talebiyle dosyayı savcılığa sevk etmişti.

YOON'UN TUTUKLANMA SÜRECİ

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.

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Güney Kore’de sıkıyönetim soruşturması sürüyor: Eski Devlet Başkanı Yoon’un iddianamesi hazırlandı
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