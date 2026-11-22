Güney Kore’de sınav güvenliği alarmı: Eğitim Bakanı istifa etti
Güney Kore’de yapay zeka ile kopya çekilmesini engellemek için sınav salonlarında akıllı cihaz yasağı ve dikkat çeken güvenlik tedbirleri uygulandı. Son dakika kararlarının yarattığı karmaşa nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Eğitim Bakanı görevinden ayrıldı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin, bu yılki üniversiteye giriş sınavında kopya çekilmesini önlemek amacıyla sınava giren öğrencilerin cep telefonlarına yüksek sesli alarm gönderilmesi gibi son anda alınan bazı tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.
Choi, "Görevli Bakan olarak ön hazırlık yapmakta başarısız olduğumuza dair eleştirilerden kaçınamayacağımı düşünüyorum. Sınavın bitmesiyle derin bir sorumluluk hissediyorum ve istifamı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı Sözcüsü Kang Yu-jung yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Choi'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu.
Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, üniversiteye giriş sınavından birkaç gün önce yapay zeka kullanılarak kopya çekilmesini önlemek amacıyla sınav salonlarında akıllı cihazların yasaklanması, binlerce ek görevlinin görevlendirilmesi ve öğrencilerin kıyafetlerindeki düğmelerin çıkartmalarla kapatılması gibi bir dizi önlem açıklamıştı.
Güney Kore Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin, bu tedbirlerin "kafa karışıklığına yol açtığı" gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
KOPYA SKANDALI GÜNEY KORE'Yİ SARSTI
Güney Kore Eğitim Bakanlığı, sınav öncesinde telefonlarını teslim etmeyenleri belirlemek amacıyla alarm mesajı gönderilmesi gibi tedbirler sayesinde 111 kişinin elektronik cihazlarla sınava girdiğinin belirlendiğini açıklamıştı.
Ülkede, bu ay düzenlenen ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavında en yüksek puanı alan aday, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, sınavın her iki aşamasında da minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini kabul etmişti.
Polis, söz konusu kamera ile telefona el koymuş ve soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.
Ülke yasalarına göre, kopya çektiği tespit edilen kişilerin sınavları geçersiz sayılıyor ve 5 yıl süreyle sınava girmeleri yasaklanabiliyor.
Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak söz konusu olayın cezai kovuşturmaya da varabileceğini belirtiyor.