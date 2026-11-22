Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin, bu yılki üniversiteye giriş sınavında kopya çekilmesini önlemek amacıyla sınava giren öğrencilerin cep telefonlarına yüksek sesli alarm gönderilmesi gibi son anda alınan bazı tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Choi, "Görevli Bakan olarak ön hazırlık yapmakta başarısız olduğumuza dair eleştirilerden kaçınamayacağımı düşünüyorum. Sınavın bitmesiyle derin bir sorumluluk hissediyorum ve istifamı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı Sözcüsü Kang Yu-jung yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Choi'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, üniversiteye giriş sınavından birkaç gün önce yapay zeka kullanılarak kopya çekilmesini önlemek amacıyla sınav salonlarında akıllı cihazların yasaklanması, binlerce ek görevlinin görevlendirilmesi ve öğrencilerin kıyafetlerindeki düğmelerin çıkartmalarla kapatılması gibi bir dizi önlem açıklamıştı.

Güney Kore Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin, bu tedbirlerin "kafa karışıklığına yol açtığı" gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.