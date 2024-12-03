Güney Kore’de darbe kaosu

Güney Kore'de dün Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyonetim sebebiyle ülkede kaos yaşandı. Muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçlayan Yoon, ülkede "sıkıyönetim" ilan etti. Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor" dedi. Kararın ardından Genelkurmay Başkanı General Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atandı.Protesto yürüyüşleri dahil siyasi faaliyetler yasaklandı. Medya, sıkıyönetim kontrolü altına alındı ve tanklar, Seül'de sokağa indi. Bu arada muhalefet karara tepki gösterdi ve ülkede arbedeler yaşanmaya başladı. Toplanan Güney Kore Parlamentosu ise sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak, 190 oyla kabul etti. Bu kararın ardından kabineyi toplayan Devlet Başkanı Yoon, ilan ettiği sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Ülke tarihinin 13. sıkıyönetimi olan ve 5 saat süren uygulamanın sona ermesinin ardından askeri birliklerin meclisten çekildiği belirtildi.