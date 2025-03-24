Güney Kore’de siyasi deprem: Mahkeme azil kararını geçersiz saydı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimin ardından siyasi krizle karşı karşıya kalan Güney Kore'de flaş bir gelişme yaşandı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis'in Başbakan Han Duck-soo hakkında aldığı azil kararını 7'ye karşı 1 oyla bozarak Han'a yetkilerini iade etti. Böylece Han, Yoon'un yetkilerinin askıya alınmasının ardından başbakan sıfatıyla üstlendiği geçici devlet başkanlığı görevini yeniden devraldı. Han, karar sonrasında yaptığı ilk açıklamada Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ederek "Önce acil konularla ilgileneceğim" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise "Bugünkü karar, Ulusal Meclis'in azil sürecini istismar etmesinin kötü niyetli bir siyasi saldırı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" denildi. Açıklamada, "Han'ın geçici devlet başkanı olarak görevine dönmesinin, devlet işlerinin normalleşmesinin başlangıcı olmasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.