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Güney Kore’de tasarruf bankasına siber saldırı: Binlerce müşterinin verileri sızdırıldı!

Güney Kore’de tasarruf bankasına siber saldırı: Binlerce müşterinin verileri sızdırıldı!

Belçika’nın ardından bir siber saldırı haberi de Güney Kore’den geldi. Kore Yatırım Tasarruf Bankası'na düzenlenen siber saldırıda 86 bin 433 müşterinin kişisel verileri sızdırıldı. Öte yandan, ülkede siber saldırıya maruz kalan tasarruf bankalarının toplam sayısı 6'ya yükseldi.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 17:59

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen siber saldırı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Güney Kore'deki Kore Yatırım Holding'in iştiraki olan Kore Yatırım Tasarruf Bankası, 86 bini aşkın müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bir siber saldırıya maruz kaldı.

Bankanın internet sitesinde yayımlanan "Kişisel Veri Sızıntısı Bildirimi ve Özür" başlıklı açıklamada, 22 Kasım'da yerel saat ile 22.42 ve 23 Kasım 03.35 arasında mobil internet sitesine gerçekleştirilen yetkisiz erişim nedeniyle 86 bin 433 müşterinin verilerinin ele geçirildiği kaydedildi.