Güney Kore’de termik santral faciası: Ölü sayısı yükseliyor
Güney Kore'de geçtiğimiz hafta termik santralde trajik bir kaza meydana gelmişti. Kazan kulesinin çökmesi sonucu 9 işçi göçük altında kalmıştı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz alanında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 5’e çıktı.
Güney Kore'nin Ulsan kentindeki Korea East-West Power Co. şirketine ait termik santralde bulunan kazan kulesinin çökmesi sonucu geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada 1 hafta geride kaldı.
Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz alanında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Ulsan Nambu İtfaiye Departmanı, hala kayıp olan diğer iki işçiden birinin yerinin tespit edildiğini, diğer işçiye ise henüz ulaşılamadığını açıkladı.
9 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALMIŞTI
Güney Kore'nin Ulsan kentinde bulunan bir termik santralin 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi geçtiğimiz hafta perşembe günü söküm çalışmaları sırasında çökmüş, taşeron bir şirket adına çalışan 9 işçinin göçük altında kaldığı açıklanmıştı. 2 işçi olayın ilk saatlerinde kurtarılırken, ilerleyen günlerde 3 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Son olarak çökme riski nedeniyle arama çalışmalarını zorlaştıran diğer 2 kazan kulesi de patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde yıkılmıştı.Arama çalışmalarının iş makinelerinin desteğiyle süreceği açıklanmıştı.