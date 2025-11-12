Güney Kore’de termik santral faciası: Ölü sayısı yükseliyor

Güney Kore'nin Ulsan kentindeki Korea East-West Power Co. şirketine ait termik santralde bulunan kazan kulesinin çökmesi sonucu geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada 1 hafta geride kaldı.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz alanında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Ulsan Nambu İtfaiye Departmanı, hala kayıp olan diğer iki işçiden birinin yerinin tespit edildiğini, diğer işçiye ise henüz ulaşılamadığını açıkladı.